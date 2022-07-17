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Клишас заявил о конце эпохи «господства Запада»

Сенатор Клишас заявил о конце эпохи «господства Запада» и отрицания международного права
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на слова экс-премьера Великобритании Тони Блэра о «конце господства Запада».

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Свой комментарий он написал 17 июля в Telegram-канале.

«Эпоха господства Запада», о которой так переживает Блэр, это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО по всему миру в угоду своим геополитическим интересам, эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о «либеральной демократии» завершились, в этом он прав», — сказал Клишас.

Сенатор добавил, что конец этой эпохе положила Россия.

«Россия неоколониальной политике Запада под прикрытием «ценностей либеральной демократии» положила конец. Возврата к неолиберальному колониализму не будет», — отметил Клишас.

Накануне Блэр предупредил, что эра западного политического и экономического господства подходит к концу из-за ситуации вокруг Украины и подъема Китая как «второй сверхдержавы» в мире. По его словам, именно Пекин будет ответственен за самые масштабные геополитические изменения в текущем столетии.

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