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Врач рассказала о стратегии выбора комарами жертв для укуса

Медик Андросова: комары выбирают, кого укусить, по запаху и температуре тела
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Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
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Комары при выборе жертв для укуса в первую очередь ориентируются на запах человека и температуру его тела. Об этом рассказала заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова в воскресенье, 17 июля.

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Самые привлекательные запахи для комаров — это аммиак, молочная кислота, ряд веществ из группы кетонов и некоторые карбоновые кислоты, отметила медик. Насекомые чувствуют их на расстоянии до нескольких десятков метров.

«Вещества, выделяемые кожной микрофлорой, — еще одна составляющая, привлекающая комаров. Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение пахучих веществ, производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — объяснила Андросова в беседе с агентством «Прайм».

Разнообразие микрофлоры кожи напрямую влияет на количество комаров, которые будут на нее садиться, подчеркивает эксперт.

«Чем разнообразнее микрофлора кожи, тем меньше на нее садится комаров. И наоборот: чем скуднее видовой состав кожной микрофлоры, тем привлекательнее для комаров человек», — объяснила она.

Врач добавила: комары выбирают жертву по выделяемому углекислому газу — комар летит туда, где его сконцентрировано больше. По этой причине человек, выполняющий тяжелую физическую работу или занимающийся спортом, становится для комаров более привлекательным, так как повышается температура тела и выделение углекислого газа увеличивается.

15 июля терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала о действиях, которые необходимо предпринять при укусе пчелы. Она также перечислила опасные симптомы после укуса, при которых стоит обратиться за медицинской помощью: сильный озноб, зуд и головокружение.

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