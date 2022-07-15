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Терапевт рассказала о необходимых действиях при укусе пчелы

Терапевт Александрова рассказала, что делать при укусе пчелы
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Фото: Global Look Press/Nikolay Titov
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При укусе пчелы необходимо тщательно осмотреть место укуса и при определенных симптомах вызвать скорую помощь. Об этом в пятницу, 15 июля, рассказала врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова.

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Опасными симптомами, по словам специалиста, являются сильный озноб, зуд и головокружение.

«При их появлении следует сразу вызвать скорую помощь. Также помощь врача необходима, если укусы множественные, находятся на лице или у вас есть аллергия на пчелиный яд», — сказала врач «Газете.Ru».

Если на месте укуса появилось сильное покраснение или отек, можно принять антигистаминное средство. При этом чесать пострадавший участок, даже несмотря на зуд, не стоит.

«Не расчесывайте место укуса, смажьте его раствором соды и приложите лед сразу, как только появится такая возможность. Если соды под рукой нет, укус можно промыть с мылом под проточной водой», — порекомендовала терапевт.

Помимо это врач призвала летом избегать в одежде синих и желтых цветов, так как они привлекают пчел. Спровоцировать насекомое на агрессию может и активное размахивание руками. Если рядом пролетает пчела, лучше медленно отойти от нее или подождать, пока она сама улетит.

Ранее в пятницу врач-терапевт «Инвитро-Ставрополье» Елена Георгиева рассказала «Известиям» о последовательности действий при укусе змеи. Несмотря на мнение, что пациенту нужно наложить жгут, расширить рану и пытаться отсосать яд, на самом деле делать это категорически не рекомендуется, отметила специалист. По ее словам, подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут лишь ухудшить состояние пациента.

В ожидании бригады скорой помощи врач рекомендовала уложить пациента, промыть место укуса водой, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты до приезда скорой помощи.

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