Саудовская Аравия и Ирак подписали соглашение о слиянии энергосетей

Саудовская Аравия и Ирак подписали соглашение, согласно которому энергосети стран будут объединены. Об этом 16 июля сообщила газета Asharq AL-Awsat.

Соглашение предполагает строительство линии электропередачи протяженностью около 435 км, мощностью 1 тыс. МВт и напряжением 400 кВ.

Также власти Ирана заключили договор с управлением объединения электросетей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Согласно ему в течение двух лет будет построена высоковольтная линия мощностью от 500 до 1800 МВт. Она будет пролегать между электростанциями в Эль-Кувейте и городе Фао на юге Ирака.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сказал, что интеграция электросетей принесет выгоду обеим сторонам и облегчит доступ к энергоресурсам для жителей Ирака. Там в последние годы есть сложности в этой сфере, в том числе из-за участившихся подрывов линий электропередачи боевиками террористических группировок.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Штаты не покинут Ближний Восток и не позволят занять свое место Китаю, России или Ирану. Америка планирует и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером в регионе, так как мир становится всё более конкурентным

27 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении вступить в БРИКС в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения 24 июня. Кроме того, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.