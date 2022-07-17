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«Известия» показали выступление артистов перед участниками спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) и деятели культуры Свердловской области выступили перед военнослужащими, выполняющими боевые задачи по освобождению Донбасса от украинских националистов. Об этом корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал в воскресенье, 17 июля.

Для военных горного соединения ЦВО была специально подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

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Военнослужащие, в свою очередь, восприняли выступление артистов с благодарностью и отметили их высокий уровень исполнительского мастерства.

Всего в ходе турне артисты ЦВО посетят более 10 воинских частей, которые также занимаются освобождением Донбасса.

6 июня российский актер драматического театра, кино и телевидения Сергей Безруков выступил перед пациентами военного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО). Артист пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй. Кроме того, он поблагодарил врачей госпиталя за их труд в лечении военнослужащих и участие в их последующей реабилитации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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