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Над Луганском сработали системы ПВО

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Не менее шести ракет были выпущены в сторону Луганска, над которым снова сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) утром воскресенья, 17 июля.

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«Около 4:10 к западу от Луганска зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей. На данный момент признаков падения обломков и разрушений на земле не наблюдается», — сообщает корреспондент «РИА Новости».

13 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил о ракетных ударах «Точкой-У» по Луганску. Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром.

В тот же день в ЛНР заявили, что ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам — это тактика террористов. посол Луганской Народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник выразил мнение, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам, так как не имеют возможности противопоставить на поле боя что-то другое.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

10 июля ночное небо над Луганском озарила яркая вспышка после того, как система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету. Ракеты ВСУ были близко к Луганску, в самом городе были слышны громкие взрывы.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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