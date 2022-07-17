Эстония заявила о надеждах получить РСЗО HIMARS к концу 2025 года

Эстония рассчитывает получить ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним к концу 2025 года. Об этом заявил глава государственного центра оборонных инвестиций страны Магнус-Вальдемар Саар ERR.

«Мы рассчитываем уже через несколько недель получить проект договора, и к концу 2025 года все предусмотренные соглашением материалы должны быть уже в Эстонии. Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось», — сказал Саар.

Первые системы HIMARS появились в Эстонии в 2016 году, когда союзники привезли их на учения. Саар отметил, что покупка этих систем позволит заметно укрепить оборонительный потенциал страны.

15 июля Госдеп США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн. Эстонское правительство запросило до шести РСЗО, а также ракеты (в том числе повышенной дальности) и другое оборудование.

Соединенные Штаты уже снабдили этими РСЗО Украину. Так, 17 июля жители Стаханова в Донецкой Народной Республике назвали обстрелы города из HIMARS «кромешным адом».

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