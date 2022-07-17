Президент БРИКС Ананд сообщила о возможном расширении группы

Число стран — участников БРИКС может быть расширено за счет желания новых стран присоединиться к группе. Об этом заявила президент международного форума Пурнима Ананд в субботу, 16 июля.

«Судя по тому, как развивается ситуация, мне кажется, что новые страны присоединятся и будет еще больше государств, которые обратятся за членством», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

Ананд отметила: основные приоритеты БРИКС — мир и сотрудничество, поэтому необходимо, чтобы государства, желающие стать кандидатами на вступление, отвечали требованиям в культурном и экономическом плане.

«Мы посмотрим, как пройдет этот саммит в Южной Африке и как Южная Африка будет рассматривать эти заявки, сколько их окажется, какие страны будут выбраны и как будут расставляться приоритеты», — отметила Ананд.

По ее мнению, в следующем году на форуме в Южной Африке будет много изменений и «мы увидим новых членов».

27 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении вступить в БРИКС в ходе выступления на XIV саммите глав государств объединения 24 июня. Кроме того, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на всю важность БРИКС, это объединение не станет альтернативой G20, так как это разные механизмы.