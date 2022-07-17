Старший лейтенант Иванников защитил понтонную переправу от боевиков

Минобороны РФ 17 июля рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ефрейтор Сергей Гугало участвовал в ожесточенном бою против превосходящих сил противника во время освобождения одного из населенных пунктов Донбасса.

Танковая рота боевиков при поддержке пехоты держала оборону в поселении на выгодных позициях. Ефрейтор Гугало в составе экипажа танка зашел радикалам во фланг и внезапно атаковал их. В ходе удара Гугало уничтожил вражеский танк, две боевые машины пехоты и не менее 20 боевиков. Мужество и профессионализм ефрейтора Гугало способствовали освобождению населенного пункта от радикалов.

Батальон подполковника Сергея Салманского освобождал один из населенных пунктов, занятых украинскими боевиками. Салманский организовал одновременное нанесение ударов по радикалам с фронта и флангов, пробив брешь в их обороне и обеспечив стремительное продвижение своего подразделения.

Самоотверженность и умелые действия комбата позволили добиться превосходства над националистами. Всего в ходе боя батальон Салманского уничтожил до 15 единиц вражеской техники и около 150 националистов, вынудив оставшихся отступить. Смелость и решительность подполковника Салманского позволили освободить занятый боевиками населенный пункт.

Старший лейтенант Михаил Иванников защищал понтонную переправу от неоднократных атак украинских неонацистов. Несмотря на огневое воздействие врага, Иванников умело руководил подчиненными, находился на передовом рубеже атаки и бесстрашно вел бой с радикалами.

Всего подразделение Иванникова отразило три атаки националистов, в ходе которых были уничтожены два вражеских танка, три боевые машины пехоты и до 20 неонацистов. Мужество и самоотверженность старшего лейтенанта Иванникова, а также героизм его подчиненных обеспечили контроль российских военных над переправой.

16 июля Минобороны рассказало про подвиг рядового Рабаданова, который вынес из-под вражеского огня раненого товарища и оказал ему первую помощь. Кроме того, он обнаружил и уничтожил гранатометчика и стрелка радикалов, которые обходили его сослуживцев с правого фланга.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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