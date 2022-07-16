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Рядовой Рабаданов вынес из-под вражеского огня раненого товарища

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Минобороны РФ 16 июля рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Гвардии ефрейтор Николай Дорофеев доставлял горюче-смазочные материалы ведущим наступление на украинских неонацистов российским войскам. Во время продвижение к пункту назначения его колонна попала в засаду.

Дорофеев вывел автомобиль из зоны обстрела на безопасное расстояние от колонны, после чего обнаружил двух вражеских диверсантов. Они намеревались взорвать грузовик с топливом. Гвардии ефрейтор уничтожил их прицельным огнем. Смелость, решительность и профессионализм Дорофеева позволили войскам своевременно получить горючее и продолжить наступление на украинских националистов.

Ефрейтор Алексей Первухин прочесывал местность, чтобы обнаружить вражеских диверсантов. Ночью он выследил трех боевиков и атаковал их. В результате скоротечного боя двое неонацистов были уничтожены, а третий сдался в плен. В ходе допроса диверсант националистов сообщил ценные сведения о других диверсионных группах, которые затем были обнаружены и уничтожены.

Рядовой Шапи Рабаданов участвовал в освобождении от украинских боевиков одного из населенных пунктов Донбасса. В ходе прочесывания лесополосы рядовой обнаружил группу украинских неонацистов численностью до 17 человек.

После доклада о ней командиру Рабаданов вместе с соратниками атаковал численно превосходящего врага. В ходе боя он вынес на себе из-под огня тяжело раненого товарища, эвакуировал его в безопасное место и оказал первую помощь.

В ходе дальнейшего ведения боя рядовой обнаружил гранатометчика и стрелка радикалов, которые обходили его сослуживцев с правого фланга, и уничтожил прицельным огнем. Смелость и решительность рядового Шапи Рабаданова способствовали полному уничтожению диверсионной группы украинских неонацистов.

15 июля Минобороны рассказало о подвиге сержанта Александра Штри, который вместе с соратниками защитил от боевиков стратегически важный мост. Всего сержант Штри отразил более шести попыток радикалов захватить переправу.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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