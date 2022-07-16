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Вратарь ЦСКА Акинфеев повторил рекорд по числу сезонов в ЧР по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионатах России по футболу.

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Выйдя на поле 16 июля в матче с «Уралом», 36-летний голкипер принял участие в 20-м розыгрыше турнира.

Это стало повторением достижения Дмитрия Лоськова, который в 2017 году в возрасте 43 лет первым из футболистов официально принял участие в 20 сезонах национального первенства по футболу. Тогда он спустя уже несколько лет после фактического завершения карьеры ненадолго вышел на поле в составе «Локомотива».

Дебют Акинфеева в высшем дивизионе чемпионата России состоялся 31 мая 2003 года. С тех пор он не пропустил ни одного розыгрыша турнира, выиграв при этом шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали. Всё это время вратарь представлял ЦСКА.

Матч с «Уралом» стал для Акинфеева 515-м в чемпионатах России. По этому показателю он является рекордсменом с августа 2021 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

22 мая Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Он продолжит выступление в клубе до конца сезона-2023/24.

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