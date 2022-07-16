В Совфеде назвали условие для возобновления контактов России с Евросоюзом

Успех России в спецоперации по защите Донбасса является самым верным способом для ностальгирующих по контактам с Европой россиян вернуться к прежней жизни. Об этом 15 июля заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, иногда звучат высказывания, что из-за событий на Украине европейские страны рвут связи с РФ, прерваны личные и деловые поездки, закрылись для россиян популярные туристические маршруты в Европу.

«Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете, — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине. И тогда, я уверен, европейцы посчитают за честь, если мы согласимся восстановить с ними нормальные отношения», — написал сенатор в своем Telergam-канале.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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