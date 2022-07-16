Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде назвали условие для возобновления контактов России с Евросоюзом
Мир
ВС России почти полностью уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ
Мир
Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину
Происшествия
На Камчатке по факту пропажи вертолета возбудили уголовное дело
Мир
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении около 200 националистов и наемников в Николаеве
Общество
Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся циклонических вихрях
Мир
Байден заявил о планах не допустить угроз судоходству на Ближнем Востоке
Экономика
Орешкин заявил о невостребованности SWIFT для России в будущем
Мир
Захарова раскритиковала ценности Запада после снимка адмирала-трансгендера из США
Мир
В Японии зафиксировали рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Мир
Байден пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Сюжет:

В Совфеде назвали условие для возобновления контактов России с Евросоюзом

Сенатор Джабаров назвал успех в спецоперации по защите Донбасса скорейшим способом вернуть контакты с ЕС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Успех России в спецоперации по защите Донбасса является самым верным способом для ностальгирующих по контактам с Европой россиян вернуться к прежней жизни. Об этом 15 июля заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Посольский отказ: может ли ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Ряд стран объединения уже ввел заметные ограничения, а другие выдают документы в штатном режиме

По его словам, иногда звучат высказывания, что из-за событий на Украине европейские страны рвут связи с РФ, прерваны личные и деловые поездки, закрылись для россиян популярные туристические маршруты в Европу.

«Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете, — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине. И тогда, я уверен, европейцы посчитают за честь, если мы согласимся восстановить с ними нормальные отношения», — написал сенатор в своем Telergam-канале.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022