Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили около 200 националистов и наемников, нанеся высокоточным оружием удар по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве. Об этом сообщил 16 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

Кроме того, генерал-лейтенант сообщил практически о полном уничтожении 115-й механизированной бригады ВСУ, действовавшей на Северском направлении.

«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», — рассказал Конашенков.

3 июля российские войска уничтожили до 120 наемников на окраине Николаева.

26 июня российские военные высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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