Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
Мир
В ФРГ заметили разницу в приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде
Мир
Вучич ответил на угрозы украинского депутата
Происшествия
На Камчатке пропал вертолет
Авто
Кабмин упростил регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей
Мир
Государственные похороны Абэ пройдут в сентябре
Экономика
«Газпром» обратился к Siemens за документами на турбину для СП
Общество
В правительстве обсуждают необходимость отмены НДС на социально значимые товары
Экономика
Экспортная пошлина на российскую нефть снизится в августе
Мир
Кандидаты на пост премьера Британии не стали называть Джонсона честным
Происшествия
В СК назвали предварительную причину крушения Ан-2 под Краснодаром
Сюжет:

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении около 200 националистов и наемников в Николаеве

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили около 200 националистов и наемников, нанеся высокоточным оружием удар по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве. Об этом сообщил 16 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

На украинском «Южмаше» уничтожены цеха по производству «Точки-У». Онлайн спецоперации 16 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Кроме того, генерал-лейтенант сообщил практически о полном уничтожении 115-й механизированной бригады ВСУ, действовавшей на Северском направлении.

«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», — рассказал Конашенков.

3 июля российские войска уничтожили до 120 наемников на окраине Николаева.

26 июня российские военные высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022