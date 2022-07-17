Идея на три миллиарда

Кубок РПЛ, о котором много говорилось в последнее время, отменяется. Однако клубы решили реформировать Кубок России — теперь в нем будет двойное выбывание (double elimination — выбывание после двух поражений, формат успешно работает в киберспорте). Суперфинал Кубка России состоится 11 июня 2023 года в «Лужниках». Предварительные шесть этапов будут растянуты с августа по ноябрь. Матчи плей-офф стартуют с февраля следующего года.

Потребность в создании нового турнира была понятна. Заполнять осенние и весенние паузы на матчи сборных нельзя по правилам ФИФА (мы всё-таки их продолжаем соблюдать, чтобы Россию окончательно не исключили из международной федерации), но и без этих перерывов свободного места в календаре полно. Как известно, еврокубков в этом сезоне мы лишены, поэтому можно спокойно занимать слоты игровых дней Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Вариантов решения проблемы было несколько: расширение числа участников лиги, увеличение количества туров за счет переформатирования чемпионата, внедрение нового турнира — Кубка РПЛ. Последний вариант до последнего момента казался самым вероятным. Для этого была создана рабочая группа, придуман необычный для футбола формат с двойным выбыванием и всерьез обсуждались перспективы. 13 из 16 клубов премьер-лиги выступили за новый турнир. Но всё уперлось в деньги: основной телевещатель написал открытое письмо РФС и РПЛ, в котором пригрозил расторгнуть контракт с лигой в случае появления Кубка РПЛ.

Судя по всему, именно заявление телевизионщиков стало катализатором отказа от Кубка РПЛ. Поначалу показалось, что революция клубов, задумавших новый турнир, провалилась. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Более внимательное изучение проекта, который приняли на общем собрании клубов, дало интересные результаты. Оказалось, что фактически вся проделанная работа по подготовке Кубка лиги будет использована в полном объеме. Просто не под новым брендом, а под прежним — Кубок страны.

Сохранится тот же принцип Лиги чемпионов с группами по четыре команды, что придумали для Кубка РПЛ. Тот же плей-офф с системой double elimination, при которой команды с третьего и четвертого места имеют шансы на победу в Суперфинале.

Единственное, что добавляется от прежнего Кубка, — это участие клубов низших дивизионов. А самое важное во всей этой истории: по моим данным, рабочая группа Кубка лиги передала РФС все наработки по спонсорам. А это — 3 млрд рублей! Правда, там еще основному вещателю нужно договориться с интернет-компанией, также претендующей на показ матчей. Но это, насколько понимаю, вопрос решаемый, а цена его — 1 млрд рублей.

Из 3 млрд треть уйдет на организационные расходы, а две трети — чистый доход клубов. Именно 2 млрд — та сумма, которую представители РПЛ называли в качестве ожидаемого ориентира рабочей группе Кубка лиги. Задачу решить удалось.

Понятно, что в формате БЕТСИТИ Кубка России придется теперь поделиться и с клубами низших дивизионов, но, во-первых, очевидно, что сливки снимет РПЛ, поскольку именно на матчах команд высшего дивизиона спонсоры будут зарабатывать. А во-вторых, пусть небольшой, но заработок маленьких клубов — это польза всему российскому футболу.

При этом есть большой потенциал для увеличения финансовых поступлений. Скажем, Суперфинал можно продать отдельно. Если вопросом заняться заранее (хотя бы за полгода до него), то можно выручить еще миллионов двести–триста. Плюс никто не мешает найти еще каких-то партнеров: официальный банк турнира, официальный мобильный оператор и т.д.

Но даже если не выйдет, то в среднем каждый клуб РПЛ получит за участие в Кубке страны более 100 млн рублей. Притом что в минувшем сезоне, по имеющимся сведениям, ни один клуб не сумел заработать во втором по значимости турнире — выручка и призовые не покрыли расходов на организацию матчей.

Автор — ​руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресс»

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