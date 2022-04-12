СМИ утверждают, что в России может появиться новый футбольный турнир — Кубок лиги. Ожидается, что в нем будут участвовать только представители Российской премьер-лиги. Розыгрыш будет проходить по схеме: один раунд — два матча (один дома, второй — на выезде, так играют в плей-офф еврокубков). Интерес к турниру может повысить солидный призовой фонд, который заставит команды отнестись к нему со всей серьезностью.

Важно отметить, что в России уже проводился Кубок Премьер-лиги. В 2003 году в первом и пока единственном розыгрыше приняли участие все 16 команд высшего дивизиона чемпионата страны. «Зенит» тогда одержал победу. Помню, что в 1/8 финала мы прошли ЦСКА за счет правила гола, забитого на чужом поле (2:0, 1:3), в четвертьфинале были сильнее «Спартака» (1:0, 1:1), в полуфинале — «Торпедо» (2:2, 3:1), а в финале победили «Черноморец» (3:0, 2:2). Помню, что на всех стадиях была бескомпромиссная борьба, а на трибунах было много болельщиков. Поэтому я удивился, когда на следующий год от Кубка лиги решили отказаться.

Это объяснили загруженностью топ-клубов в еврокубках, а также тем фактом, что футболисты сборных не могут принять в нем участие (игры Кубка лиги проходили в дни матчей национальных команд). Сейчас ситуация изменилась. Велика вероятность, что в следующем сезоне российские клубы не будут допущены до еврокубков. Сборная также может лишиться товарищеских и официальных матчей, А учитывая, что количество команд в чемпионате увеличивать не планируют, появление еще одного соревнования — логичный шаг.

Все-таки Кубок лиги есть в таких сильных чемпионатах, как Англия или Португалия. То есть там команды проводят по три турнира внутри страны и успевают еще показывать отличные результаты на европейской арене. Это весомый аргумент.

Понятно, что команды должны бороться не только за хрустальный кубок, который поставят в свои клубные музеи. Должен быть интерес. В той же Англии победитель Кубка лиги получает право сыграть в Лиге конференций. Для средних клубов это большая мотивация. В России можно также отдавать победителю (или финалисту) место в Лиге конференций, когда ваши клубы вернутся в еврокубки. Пока же можно заинтересовать всех крупным денежным призом, найти под турнир серьезного спонсора. Думаю, это вполне возможно. Можно сделать еще какие-то интересные изменения. Например, если по итогам двух матчей команды не смогли выявить победителя, то сразу переходить к серии пенальти (без дополнительного времени)

Тогда розыгрыш возрожденного Кубка лиги будет очень интригующим. В отсутствие еврокубков его захотят выиграть все лидеры, включая «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Плюс дополнительные игры — это всегда возможность проверить в деле молодых игроков. Все-таки когда у тебя есть два матча, то есть и право на ошибку.

Автор — ​бывший тренер «Зенита» (2003–2006), вице-чемпион России – 2003, лучший тренер Чехии сезона-1994/95

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