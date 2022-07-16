В Пентагоне России предложили сесть за стол переговоров с Украиной

Соединенные Штаты Америки призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров. Об этом заявил старший военный чиновник Пентагона на брифинге в пятницу, 15 июля.

Он также сказал, что США поприветствуют такое решение Москвы.

«Россия может сесть за стол переговоров [с Украиной] в любой день, когда она пожелает​​​. Это стало бы позитивным шагом», — сказал представитель Пентагона.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее «им будет с нами договариваться». Глава государства также отметил, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. ОН пояснил, что за месяц до этого российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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