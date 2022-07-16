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Премьер Ирака прокомментировал информацию о создании военного союза в регионе

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Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Ирак никогда не будет принадлежать ни к какому военному союзу и не собирается быть источником угрозы для своих соседей. Такое заявление 15 июля сделал премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми.

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«[Ирак] не будет отправной точкой для угроз какой-либо из соседних стран, и не будет ни сегодня, ни завтра в каком-либо [военном объединении] или союзе в регионе», — приводит его слова издание Al-Hurra

Политик добавил, что Ирак стремится к достижению баланса с соседними странами и сведении проблем с ними к нулю.

Так он прокомментировал информацию о том, что на предстоящем саммите лидеров стран Персидского залива и США якобы будет подниматься вопрос о создании военного альянса в регионе.

По его словам, с американской делегацией планируется обсуждение сотрудничества в области энергетики и последствий климатических изменений.

«Я знаю, ходят слухи о других целях конференции, и это попытки спутать роль Ирака в регионе и его роль в поддержке своих братьев и соседей», — сказал Аль-Казыми.

8 июня телеканал «Ас-Сумария» сообщил о том, что вблизи генконсульства США в городе Эрбиль на севере Ирака был взорван беспилотник. Взрыв произошел на улице Аль-Масиф, информация о жертвах не уточнялась.

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