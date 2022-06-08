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Вблизи генконсульства США на севере Ирака прогремел взрыв

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Фото: соцсети
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Беспилотник был взорван вблизи генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака. Об этом 8 июня сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в силовых структурах арабской республики.

«По предварительной информации, взрыв был похож на звук дрона возле улицы Аль-Масиф», — отмечается в тексте.

Информация о жертвах не приводится.

Об еще одном взрыве рядом со зданием генерального консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле сообщалось 13 марта. Как передавало Национальное иракское информационное агентство, в Эрбиле прогремело не менее трех взрывов. В регионе также было приостановлено авиасообщение.

О жертвах или разрушениях информации не поступало.

Ранее, 13 января, два человека получили ранения при обстреле посольства США в Багдаде. Пострадали женщина и ребенок. По зданию американской дипмиссии были выпущены два снаряда. Под обстрел также попала школа, находящаяся в соседнем жилом комплексе.

Местные власти назвали атаку террористическим актом.

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