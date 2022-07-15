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Ученые заявили о пользе сауны после тренировки

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Ученые финского Университета Йювяскюля провели исследование и выяснили, что посещение сауны после тренировки может снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом говорится в научном журнале American Journal of physiology.

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В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте от 30 до 64 лет. Эти люди вели сидячий образ жизни и на спорт тратили менее 30 минут в неделю.

Каждый из испытуемых имел минимум один фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: высокий уровень холестерина, повышенное давление, ожирение, курение или болезни сердца в семейном анамнезе.

Участники были случайным образом разделены на три группы. Первая группа трижды в неделю должна была 50 минут заниматься силовыми и аэробными упражнениями. Вторая группа делала то же самое, но после тренировки по 15 минут проводила в сауне. Третья группа, которая являлась контрольной, не посещала сауну и не тренировалась.

По итогам восьминедельного исследования специалисты обнаружили, что в первой и второй группах увеличилась максимальная скорость потребления кислорода (ключевой показателя улучшения кардиореспираторной выносливости). У посещавших сауну добровольцев снизился уровень холестерина и систолическое артериальное давление.

«Регулярные занятия спортом в сочетании с посещением сауны могут стать простым и безопасным способом предотвратить развитие болезней сердца. Поэтому очень важно, чтобы у людей во всем мире была возможность свободно тренироваться и ходить в сауну», — приводит слова исследователей «Ридус».

4 июля врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал, что физические перегрузки отрицательно сказываются на организме человека, вызывая различные заболевания сердца, а также влияя на опорно-двигательный аппарат. По его словам, перегрузки влияют и на мозговое кровообращение, увеличивая нагрузку на мозг, что ухудшает кровоток и питание мозга. Также большие перегрузки ощущают люди, страдающие сахарным диабетом, пишет RT.

Также в июле кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт Владимир Бекетов назвал чистую негазированную воду идеальным напитком. В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что она смягчает все негативные, токсические воздействия излишне жирной пищи и, к примеру, излишне крепкого кофе. Вода помогает нейтрализовать вредное воздействие кофейных кислот.

Об опасности употребления кофе в жару ранее предостерег врач-терапевт Виктор Лишин. По его словам, злоупотребление этим напитком в жару может спровоцировать обезвоживание организма и сердечно-сосудистые заболевания.

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