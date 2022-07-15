Россию может ждать неожиданная победа после поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, где он призовет увеличить добычу нефти. Об этом 15 июля заявил обозреватель Бен Вольфганг в статье для издания The Washington Times.

«Ожидается, что в пятницу Байден призовет лидеров Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в попытке обуздать массовые скачки мировых цен и облегчить растущую политическую головную боль, но есть признаки того, что его усилия могут привести к неожиданной победе России», — написал он в статье.

Вольфганг, ссылаясь на данные Reuters, отмечает, что Саудовская Аравия во втором квартале этого года удвоила импорт российской нефти и высвободила больше своей нефти для экспорта по всему миру, в том числе в США.

Журналист подчеркивает, что значительный рост импорта топлива из РФ «подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО наказать Москву», сократив ее доход от экспорта энергоносителей.

Он отметил, что американский лидер сталкивается в США с резкой критикой со стороны республиканцев и лидеров энергетической отрасли.

Автор статьи выразил мнение, что в случае, если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, российская сторона продолжит зарабатывать на продаже топлива.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление американского президента, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. Он указал, что поездка важна для противостояния России и Китаю.

Газета Politico 11 июля отметила, что визит президента США не поможет снизить цены на бензин в стране даже в том случае, если ему удастся договориться с саудитами об увеличении объемов добычи нефти.

В Кремле 13 июля подчеркнули, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией в рамках договоренностей ОПЕК+, и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.