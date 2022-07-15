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В Великобритании впервые объявили максимальный уровень опасности из-за жары

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В Великобритании объявили максимальный уровень опасности из-за жары. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает метеорологическая служба страны.

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Отмечается, что на следующей неделе жара накроет большую часть Великобритании, температура воздуха превысит 30 градусов, а в некоторых местах достигнет 40 градусов.

«Из-за чрезвычайной жары метеорологическая служба впервые опубликовала красную (максимальную) тревогу», — говорится в сообщении метеослужбы.

При этом в некоторых частях страны объявлен желтый уровень опасности из-за жары.

До этого рекордно высокая температура в Великобритании была зафиксирована в Кембриджском ботаническом саду 25 июля 2019 года — 38,7 градуса.

Аномальная жара накрыла и другие европейские страны.

Ранее в этот день сообщалось, что из-за жары в Испании птицы начали падать на землю. Это произошло в городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона, где столбик термометра поднимался до отметки +40,6 градуса — это новый температурный рекорд страны.

21 июня в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары. Отмечается, что крупнейшая итальянская река По в провинции Павия оказалась ниже нормы на 3,3 м, ассоциация сельхозпроизводителей бьет тревогу, так как из-за нехватки воды под угрозой находится более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства.

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