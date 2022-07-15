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Перестановка по требованиям: ждать ли еще ротаций в кабмине

ГД утвердила Дениса Мантурова вице-премьером, а президент назначил Юрия Борисова главой «Роскосмоса»
Фото: Госдума РФ
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Новые перестановки в правительстве могут произойти не раньше осени. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты после назначения гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова и утверждения Госдумой вице-премьером министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Кандидатуру последнего поддержали все фракции парламента, они ждут от нового зампреда правительства эффективных прорывных решений в сфере импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России.

Утвердили единогласно

Заседание Госдумы 15 июля, столь ожидаемое СМИ, прошло без особых сенсаций. Как выяснилось во время пленарки, сами депутаты приехали на него в расстроенных чувствах, так как уже настроились на летние каникулы.

«Общался примерно со 150 депутатами, у некоторых была сначала растерянность, недоумение, недовольство по поводу сегодняшнего мероприятия, как и у меня, впрочем. Ну вроде неделю назад расстались, и тут собирают», — высказал претензии на заседании первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

«Можно от вас списки получить», — ответил на эту реплику спикер Госдумы Вячеслав Володин, возможно намекнув на то, что у депутатов, которые не посещают заседания парламента, меньше шансов переизбраться.

Из 450 депутатов до здания Думы не доехали в этот день около 50. Впрочем, больше ни у кого вопросов о целесообразности заседания не возникло. А главным событием этого дня в парламенте всё же стало голосование по утверждению вице-премьером министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. О поддержке его кандидатуры заявили все фракции.

Перестановка по требованиям
Госдума

Внеочередное пленарное заседание Госдумы РФ

Фото: Госдума РФ

В КПРФ отметили глубокую погруженность чиновника в проблемы отрасли, при этом высказали пожелание, чтобы он повысил конкурентоспособность экономики, ускорил темпы импортозамещения и развития науки.

В ЛДПР Дениса Мантурова похвалили за развитие авиапрома, автопрома и металлургии. В «Справедливой России» заявили, что проголосуют за назначение чиновника на более высокий пост, потому что Минпромторг создал эффективные механизмы по поддержке процесса замещения импорта. При этом эсеры призвали его к развитию экономики и принятию ряда решений, в том числе по снижению ключевой ставки.

В «Новых людях» отметили, что к Минпромторгу было много претензий по поводу низких темпов импортозамещения, но в партии с этим не согласны. Среди достижений министерства также были отмечены действия в авиаотрасли, которая выдержала давление санкций.

Во фракции «Единой России» подчеркнули высокий профессионализм главы Минпромторга, а также выразили надежду, что с его помощью технологический суверенитет России будет только укрепляться.

В итоге за кандидатуру Дениса Мантурова проголосовали 394 депутата при одном воздержавшемся. Теперь Мантурову придется совмещать посты вице-премьера и министра. Впервые он возглавил Минпромторг в 2012 году. Согласно опубликованным на сайте кабмина декларациям о доходах, в последние три года он становился самым богатым министром. В 2019-м его доход составил 586 млн рублей, в 2020-м — 740 млн, а в прошлом году — 704,6 млн рублей.

Через час после этого голосования стало известно об освобождении со своего поста вице-премьера Юрия Борисова. Указом президента России он был назначен гендиректором госкорпорации «Роскосмос», а его предшественник Дмитрий Рогозин освобожден от этой должности. Об этой возможной ротации СМИ сообщили накануне заседания. Должность, которую может получить Дмитрий Рогозин, пока не называется. Госкорпорацию он возглавлял с 2018 года. Ранее чиновник был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления. В 2018 году эту должность занял на тот момент замминистра обороны Юрий Борисов, а Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос».

Точечный характер

По мнению экспертов, дальнейшие перестановки в правительстве будут зависеть от ситуации в экономике и эффективности работы кабмина.

Правительство с ситуацией сегодня в целом справляется. Поэтому если возможны какие-то кадровые перестановки, то они носят точечный характер. Не исключаю, что по итогам летне-осеннего сезона будут приняты и другие кадровые решения, — пояснил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его словам, после того как Россия оказалась под таким экономическим давлением, прошло всего четыре месяца. И логичнее, чтобы выводы об эффективности работы того или иного министерства были сделаны хотя бы по итогам полугодия.

Думаю, что сначала дадут какое-то время поработать в новой должности Мантурову, а потом перестройка правительства продолжится. Полагаю, что эти процессы назначений хотят разделить, чтобы в том числе в будущем разбавить повестку специальной военной операции, — полагает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Перестановка по требованиям
Юрий Борисов

Юрий Борисов

Фото: ТАСС/Евгений Биятов

Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что все кадровые решения, которые должны были принять, задействовав Госдуму, приняты.

— Вполне возможно, что полномочия вице-премьера Юрия Борисова получит Мантуров и нового человека на этот пост пока назначать не будут, — заявил он «Известиям».

По его словам, если бы в ближайшие дни были какие-то новые назначения, то их сделали бы сегодня. При этом эксперт отметил, что те утечки, которые появлялись в СМИ, уже не требуют голосования в парламенте. Это касается и возможного будущего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, и теперь уже экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Пока же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «РИА Новости»: отставка Рогозина не связана с какими-либо претензиями к его работе, со временем он будет трудоустроен, Кремль об этом своевременно сообщит.

Также на пятничном заседании Госдума приняла закон о наделении статусом ветеранов пограничников, отражавших вторжение в РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Впрочем, нельзя исключать, эта внеочередная встреча будет не последней, сообщил ТАСС источник в нижней палате парламента. По его словам, «это соответствует позиции председателя Госдумы Вячеслава Володина, что депутаты должны находиться в мобилизационной повестке, а отпуска и каникулы — в прошлом».

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