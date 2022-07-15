Мантуров заверил в наличии у России ресурсов для противодействия санкциям

России хватит ресурсов на противодействие санкциям. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Нет никаких сомнений», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в рамках выступления в Госдуме.

Кроме того, он сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести контрсанкции.

Также Мантуров отметил, что импортную технику и оборудование необходимо постепенно вытеснять с российского рынка. Он сообщил, что Россия прорабатывает новые рынки сбыта своей продукции, а в дальнейшем будет переходить к курсу политики технологического суверенитета.

6 июля агентство Bloomberg сообщило, что Россия столкнется с гораздо меньшим экономическим спадом, чем прогнозировали мировые аналитики. Во многом этому способствует рост добычи нефти, ослабивший санкционное давление западных стран.

17 июня президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заявил, что все вводимые против России санкции являются безумными и бездумными. Их единственной целью является взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, однако этого не получилось.

До этого, 23 мая, российский лидер отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно, подчеркнул он.