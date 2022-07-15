Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером
Спорт
CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков
Общество
В Starbucks опровергли информацию о распродаже оригинальных товаров
Политика
Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
Мир
Предложения РФ по «зерновому вопросу» поддержаны участниками консультаций в Стамбуле
Мир
Политолог спрогнозировал 10 новых отставок в Европе до конца года
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Сюжет:

Мантуров заверил в наличии у России ресурсов для противодействия санкциям

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России хватит ресурсов на противодействие санкциям. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

МИД РФ заявил о риске глобальной рецессии из-за санкций Запада

«Нет никаких сомнений», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в рамках выступления в Госдуме.

Кроме того, он сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести контрсанкции.

Также Мантуров отметил, что импортную технику и оборудование необходимо постепенно вытеснять с российского рынка. Он сообщил, что Россия прорабатывает новые рынки сбыта своей продукции, а в дальнейшем будет переходить к курсу политики технологического суверенитета.

6 июля агентство Bloomberg сообщило, что Россия столкнется с гораздо меньшим экономическим спадом, чем прогнозировали мировые аналитики. Во многом этому способствует рост добычи нефти, ослабивший санкционное давление западных стран.

17 июня президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заявил, что все вводимые против России санкции являются безумными и бездумными. Их единственной целью является взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, однако этого не получилось.

До этого, 23 мая, российский лидер отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно, подчеркнул он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022