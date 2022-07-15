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Эндокринолог рассказала об опасности употребления риса людям с диабетом

Эндокринолог Губкина: рис не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и ожирением
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Anatoly Prososov
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Рис не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и ожирением. Об этом в пятницу, 15 июля, заявила врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Губкина.

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«Связано это с тем, что продукт имеет высокий гликемический индекс (влияние углеводов в продуктах на повышение глюкозы в крови) — до 70–80 единиц. Допустимая норма — 100 г белого риса раз в неделю», — рассказала она изданию «Аргументы и факты».

Врач подчеркнула, что если очень хочется риса, то предпочтение лучше отдавать черному и дикому рису с гликемическим индексом 45–50.

Губкина пояснила, что сахарный диабет второго типа — это заболевание, при котором повышается уровень глюкозы в крови из-за нарушения чувствительности клеток организма к собственному инсулину. Важную роль в лечении и нормализации обменных процессов играет правильное сбалансированное питание.

2 мая врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Оксана Михалева перечислила продукты, которые повышают уровень сахара в крови. Врач подчеркнула, что сладости, рис, выпечка из пшеницы, особенно из муки высшего сорта, картофель относятся к продуктам с высоким гликемическим индексом.

Также сахар в крови повышают белый хлеб, блинчики, рисовая лапша, каши быстрого приготовления, кукурузные хлопья, шоколад, газированные напитки, чипсы, сладкая выпечка, пельмени.

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