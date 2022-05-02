Диетолог назвала повышающие сахар продукты

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Оксана Михалева перечислила продукты, которые повышают уровень сахара в крови. Об этом в понедельник, 2 мая, она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Она отметила, что гликемический индекс (ГИ) показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продуктах, усваиваются и повышают уровень сахара в крови.

По ее словам, употребление продуктов с высоким ГИ (больше 70) нарушает обмен веществ, провоцирует чувство голода и активирует набор жира. Также она предупредила, что избыток таких продуктов может привести к сахарному диабету второго типа.

Врач подчеркнула, что сладости, рис, выпечка из пшеницы, особенно из муки высшего сорта, картофель относятся к продуктам с высоким ГИ.

Также в их число входят белый хлеб, блинчики, рисовая лапша, рис быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, кукурузные хлопья, шоколад, газированные напитки, чипсы, сладкая выпечка, пельмени.

При этом есть продукты с высоким ГИ, которые на первый взгляд, не вызывают подозрений, например, мед, морковь, тыква, арбуз, дыня, ананас, бананы.

При этом Михалева также пояснила, что к продуктам с низким ГИ относятся многие крупы и овощи, бобовые, ягоды, несладкие фрукты.

«Желательно всегда делать выбор в сторону продуктов с низким гликемическим индексом, так как они кроме того, что плавно и не так значительно повышают сахар крови, содержат ещё достаточное количество клетчатки, а также витамины и минералы, полезные для здоровья», — порекомендовала врач.

Ранее, 30 марта, диетолог Гизем Гермюш рассказала, что продукты с низким гликемическим индексом помогут снизить уровень сахара в крови. К таким продуктам она отнесла рыбу, бобовые и зеленый чай без сахара. Она также добавила, что снизить уровень сахара в крови помогут свежие ягоды, фрукты и яйца.