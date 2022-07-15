«Ашан» и «Метро» планируют развивать бизнес в России

Крупные западные продуктовые ретейлеры намерены не только остаться в России, но и масштабировать бизнес в нашей стране.

Auchan продолжает работу в России в обычном режиме и не планирует изменений ни в стратегии, ни в организации, сообщили «Известиям» в пресс-службе ретейлера. Это не означает, что сеть прекратит развиваться — к примеру, у ритейлера есть программа по расширению производства товаров собственной торговой марки на территории РФ.

Также свою операционную деятельность в РФ сохраняет Metro, сказали в компании.

«Мы понимаем, что сейчас, как никогда, мы должны поддерживать наших клиентов: компании малого и среднего бизнеса, а также наших сотрудников — более 11 тыс. человек в 51 регионе России», — сказали «Известиям» в пресс-службе ритейлера.

В ближайшее время Metro планирует развивать в РФ сеть магазинов у дома в рамках франчайзинговой программы «Фасоль». Также в числе приоритетов компании на ближайшее время — развитие электронной коммерции, программы поддержки для В2В партнеров (ресторанов, гостиничного бизнеса, независимой розницы) и инвестиции в ценообразование, чтобы сделать оптовое приложение максимально выгодным для всех групп клиентов, рассказали там.

В марте в обеих сетях уже заявляли, что планируют продолжить работу в России, но не говорили о планах масштабировать бизнес.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Интересное продолжение: Auchan и Metro намерены развивать бизнес в России»