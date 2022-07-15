Дефицит врачей-генетиков в России составил около 40%

По существующим нормативным документам, нехватка врачей-генетиков в России составляет около 40%, рассказал в интервью «Известиям» главный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико-генетического научного центра, академик РАН Сергей Куцев.

По его словам, в ближайшие дни должна выйти новая редакция приказа Минздрава «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с врожденными и (или) наследственными заболеваниями».

Согласно этому документу, каждый субъект должен иметь региональную медико-генетическую консультацию, и она должна быть укомплектована соответствующим образом. Там должны быть врачи-генетики, лаборатория неонатального скрининга, лаборатория цитогенетики.

«Реализация этого приказа — ответственность региональных властей. Но они очень по-разному относятся к медико-генетической службе. Есть те, кто понимает ее важность и создает мощные структуры. Например, в Санкт-Петербурге работает городской медико-генетический центр — это отдельное медико-профилактическое учреждение. Подобные центры есть в Уфе, Екатеринбурге, Красноярске. Есть мощные консультации в составе областных или краевых больниц, например, в Краснодаре, Курске. А есть регионы, где этих консультаций нет вообще, например, в Псковской области. В некоторых регионах осталось буквально по одному врачу-генетику — например, в Саратовской области, — рассказал Сергей Куцев.

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