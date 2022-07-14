США уличили в балансировании на грани военной конфронтации с Россией

Делегация РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предупредила США и их союзников, что их действия могут привести к военной конфронтации с Россией. Об этом 14 июля заявила член делегации Юлия Жданова на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями во время пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Решительно заявляем: Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с Россией. Коллегам пора бы определиться, чего они хотят добиться на самом деле, — переговоров или победы Украины «на поле боя», — приводятся слова Ждановой на сайте МИД РФ.

Она также усомнилась в том, что служащие вооруженных сил Украины (ВСУ) сами управляют реактивными системами залпового огня HIMARS. Жданова напомнила, что Россия фиксирует все случаи участия иностранных наемников в спецоперации.

«Следует отметить, что срок обучения ведению огня из HIMARS для американских артиллеристов составляет несколько месяцев, тогда как украинцев обучают всего за пару недель. А может быть, за рычагами управления HIMARS и вовсе сидят не украинцы? Быть может, это были американские военные специалисты, по совпадению недавно уволившиеся из рядов вооруженных сил США? Минобороны России отслеживает и пофамильно фиксирует всех наемников, прибывающих на Украину для участия в боевых действиях. Неоднократно предупреждали, что мы с ними церемониться не будем», — заявила член делегации.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден заявил, что нужно добиваться стратегического провала России в спецоперации на Украине. Он заявил, что действия РФ «представляют собой вызов миру и стабильности».

8 июля Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. В него войдут поставки военного вооружения и военное образования для ВСУ.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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