ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777

Вооруженные силы РФ в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777. Об этом в четверг, 14 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1 тыс. человек личного состава и свыше 100 единиц вооружения и военной техники в результате ударов ВС РФ по ряду пунктов дислокации. Также Конашенков сообщил, что истребители Воздушно-космических сил РФ сбили в воздухе два украинских самолета Су-24 в районе Славянска и МиГ-29 в ДНР.

10 июля ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории Керамического комбината в городе Славянске, уничтожив более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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