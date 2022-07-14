Красную площадь закроют с 13:00 до 18:00 14 июля

Красная площадь будет закрыта в четверг с 13:00 до 18:00. Об этом 14 июля сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

«Она будет закрыта с 13:00 до 18:00», — сказали в центре по связям агентству городских новостей «Москва».

В ведомстве уточнили, что в это время на Красной площади будет проходить мероприятие.

Накануне Исторический музей заявил о завершении основного этапа работ по восстановлению памятника Минину и Пожарскому — скульптуры предводителей народного ополчения вернулись на постамент на Красной площади, сообщает телеканал «Звезда».

Торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве запланировано на ноябрь 2022 года, сообщается на сайте aif.ru.

Памятник Минину и Пожарскому демонтировали 13 января текущего года. Как отмечалось, стоимость работ составляет 55 млн рублей.

В августе 2018 года Исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. 20 октября текущего года работы по реставрации, прерванные ранее, продолжились.