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Красную площадь закроют с 13:00 до 18:00 14 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Красная площадь будет закрыта в четверг с 13:00 до 18:00. Об этом 14 июля сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

«Она будет закрыта с 13:00 до 18:00», — сказали в центре по связям агентству городских новостей «Москва».

В ведомстве уточнили, что в это время на Красной площади будет проходить мероприятие.

Накануне Исторический музей заявил о завершении основного этапа работ по восстановлению памятника Минину и Пожарскому — скульптуры предводителей народного ополчения вернулись на постамент на Красной площади, сообщает телеканал «Звезда».

Торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве запланировано на ноябрь 2022 года, сообщается на сайте aif.ru.

Памятник Минину и Пожарскому демонтировали 13 января текущего года. Как отмечалось, стоимость работ составляет 55 млн рублей.

В августе 2018 года Исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. 20 октября текущего года работы по реставрации, прерванные ранее, продолжились.

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