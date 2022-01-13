В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому

Памятник Минину и Пожарскому успешно демонтировали с постамента на Красной площади для проведения реставрационных работ. Об этом в четверг, 13 января, сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Специалисты решили не перевозить монумент из-за существующих рисков, и работы будут проводиться в реставрационном павильоне, установленном прямо над памятником.

Скульптуру уже перенесли с помощью кран-балки на реставрационный стол. Сначала специалистам предстоит детально обследовать памятник.

«В процессе реставрации будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, замена каркаса плинта», — сообщили в пресс-службе музея.

Завершить работы по реставрации памятника планируют к ноябрю 2022 года. Реставрировать скульптуру будет Межобластное научно-реставрационное художественное управление. Стоимость работ составляет 55 млн рублей.

В августе 2018 года Исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. 20 октября текущего года работы по реставрации, прерванные ранее, продолжились.