Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в четверг, 14 июля, рассказала «Известиям» о погоде в Москве на выходных.

По словам специалиста, в ночь на субботу, 16 июля, не ожидается сильных осадков, однако ночи будут более холодными, чем в остальные дни.

«В Москве температура составит +13...+15 градусов, не более того. Но дневная температура останется на уровне максимум +24...+25 градусов. Мы ожидаем, что уже на следующей неделе температура воздуха будет ниже климатической нормы на два-три градуса», — подчеркнула Позднякова.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал постепенное понижение температуры воздуха в Москве и области с пятницы и до конца второй декады июля. При этом существенных осадков не ожидается.

11 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха в этот день составила +32,2 градуса.