ХК «Ак Барс» подписал новый контракт с 41-летним Зариповым

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новое соглашение с 41-летним хоккеистом Данисом Зариповым. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба клуба.

Как отметил сам нападающий, он планирует завершить карьеру после завоевания Кубка Гагарина.

«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте − с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть», — приводит слова Зарипова НСН.

Он также заявил, что команда приложит все усилия, чтобы «вернуть Кубок Гагарина в Казань».

В пресс-службе «Ак Барса» напомнили, что Данис Зарипов — единственный в истории КХЛ пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Кроме того, хоккеист трижды завоевывал трофей именно в составе «Ак Барса». Со сборной России Зарипов три раза выигрывал чемпионат мира, пишет RT.

В общей сложности Зарипов провел за «Ак Барс» 913 матчей в чемпионатах России, набрав 645 (292+353) очков. В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах и набрал 12 (4+8) очков, уточняет «Спорт-Экспресс».

1 июля главным тренером казанского клуба стал Олег Знарок, который дважды выигрывал Кубок Гагарина с московским «Динамо» и один раз — с петербургским СКА. Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано на один год. В штаб Знарка войдут Юрий Бабенко, Александр Бойков, Александр Агопеев и Денис Коротышев.