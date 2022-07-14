Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР сообщили об установлении оперативного контроля над Северском
Мир
Посольство в Вашингтоне заявило о стремлении США вытеснить РФ из торговли продовольствием
Экономика
Moody's предупредило Германию о риске рецессии из-за отказа от газа РФ
Мир
Союзные войска начали наступление с четырех направлений в ДНР
Мир
Все лидеры стран ШОС подтвердили участие в самаркандском саммите
Общество
Вильфанд рассказал о жаре и ливнях в ряде регионов РФ в ближайшие дни
Общество
Пожар в московском реабилитационном центре ликвидирован
Наука
В NASA рассказали о надежде договориться с РФ о перекрестных полетах к МКС
Общество
Право досрочной пенсии предложили дать всем спасателям
Мир
Посольство уличило США в распространении фейков о военных РФ
Армия
Минобороны доставило 100 т гуманитарной помощи в Харьковскую область

В России создали первый полезный энергетик без вреда для здоровья

0
Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магистранты Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) создали первый энергетик без вреда для здоровья. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе вуза «Газете.Ru».

Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты
Чем могут быть опасны тунец, йогурт и чеснок

В составе энергетика есть каштановое молоко, которое является выгодной альтернативой кокосовому.

«По органолептике они похожи, а по консистенции каштановое молоко схоже с коровьим, поэтому их очень удобно смешивать. Так что если говорить об импортозамещении, то вот оно: каштановое молоко дешевле и ничуть не хуже кокосового, к тому же у него очень приятный ореховый привкус», — пояснил один из создателей напитка, магистрант МГУПП Ярослав Егоров.

В энергетике содержатся также таурин и кофеин, а также коровье молоко как источник белка. Вторая участница проекта, Арина Недорезова, рассказала, что за счет коровьего молока в напитке присутствуют восемь незаменимых аминокислот, которые организмом самостоятельно не синтезируются, в то время как в обычных энергетиках вообще нет витаминов и макро- и микроэлементов.

«Мы уже провели исследования на лабораторных животных и получили отличные результаты: животные показали большую активность и выносливость. При этом напиток не провоцирует избыточный вес, обладая высокой питательной ценностью», — отметила Недорезова.

Отмечается, что у проекта уже есть партнеры, сделаны все экономические расчеты, рассчитана экономическая целесообразность. Ведутся переговоры еще с рядом предприятий, которые хотят интегрировать линии по выпуску напитка в свое производство.

17 июня ученые Вятского государственного университета нашли способ получения сладкого белка браззеина, который является безвредным заменителем сахара. Разработка должна стать альтернативой углеводным сахарам во всем мире и внести вклад в борьбу с ожирением. Так, при помощи методов белковой инженерии были сконструированы генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, которые более чем в 2000 раз слаще сахарозы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022