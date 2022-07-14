В России создали первый полезный энергетик без вреда для здоровья

Магистранты Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) создали первый энергетик без вреда для здоровья. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе вуза «Газете.Ru».

В составе энергетика есть каштановое молоко, которое является выгодной альтернативой кокосовому.

«По органолептике они похожи, а по консистенции каштановое молоко схоже с коровьим, поэтому их очень удобно смешивать. Так что если говорить об импортозамещении, то вот оно: каштановое молоко дешевле и ничуть не хуже кокосового, к тому же у него очень приятный ореховый привкус», — пояснил один из создателей напитка, магистрант МГУПП Ярослав Егоров.

В энергетике содержатся также таурин и кофеин, а также коровье молоко как источник белка. Вторая участница проекта, Арина Недорезова, рассказала, что за счет коровьего молока в напитке присутствуют восемь незаменимых аминокислот, которые организмом самостоятельно не синтезируются, в то время как в обычных энергетиках вообще нет витаминов и макро- и микроэлементов.

«Мы уже провели исследования на лабораторных животных и получили отличные результаты: животные показали большую активность и выносливость. При этом напиток не провоцирует избыточный вес, обладая высокой питательной ценностью», — отметила Недорезова.

Отмечается, что у проекта уже есть партнеры, сделаны все экономические расчеты, рассчитана экономическая целесообразность. Ведутся переговоры еще с рядом предприятий, которые хотят интегрировать линии по выпуску напитка в свое производство.

17 июня ученые Вятского государственного университета нашли способ получения сладкого белка браззеина, который является безвредным заменителем сахара. Разработка должна стать альтернативой углеводным сахарам во всем мире и внести вклад в борьбу с ожирением. Так, при помощи методов белковой инженерии были сконструированы генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, которые более чем в 2000 раз слаще сахарозы.