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Российские ученые создали «сахар для похудения»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ученые Вятского государственного университета нашли способ получения сладкого белка браззеина, который является безвредным заменителем сахара. Разработка должна стать альтернативой углеводным сахарам во всем мире и внести вклад в борьбу с ожирением, сообщили «Известиям» в пресс-службе университета 17 июня.

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Как пояснили эксперты, браззеин представляет собой белок, который примерно в 2000 раз слаще сахара. Разработка промышленной технологии его производства является одним из эффективных способов сокращения в пищевых продуктах так называемого «скрытого» сахара, снижения их калорийности и борьбы с ожирением.

Проректор по науке ВятГУ Сергей Литвинец отметил, что разработка широкой линейки низкокалорийных продуктов требует эффективных технологий производства браззеина.

«Поэтому наши идеи в первую очередь направлены не на получение самого сладкого белка, а на разработку технологических решений, позволяющих снизить стоимость получаемого продукта. На первом этапе при помощи методов белковой инженерии мы сконструировали генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, которые более чем в 20000 раз слаще сахарозы. Сырье, белок, производство — всё отечественное и главное, что продукт будет отечественный. Это исследование уникально для России», — подчеркнул он.

По словам эксперта, в дальнейшем ученые планируют разработку генно-инженерного продуцента, а также эффективной технологии выделения и очистки. Работа сейчас на стадии сборки генетических конструкций и подбора оптимальных генетических элементов, обеспечивающих высокий выход целевого продукта, добавил Литвинец.

Вся работа в этом направлении ведется в рамках стратегического проекта вуза «Технологии здоровья» по программе «Приоритет 2030».

В декабре прошлого года было опубликовано исследование, согласно которому каждый пятый россиянин имеет генетическую предрасположенность к ожирению, а пассивный образ жизни в совокупности с генетической расположенностью увеличивает негативный эффект в два раза. Главный автор исследования Дмитрий Борисевич построил модель оценки индекса массы тела (ИМТ), согласно которой у людей с «плохой генетикой» ИМТ более чем на 5 пунктов выше, чем у людей с «хорошей наследственностью».

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