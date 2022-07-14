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Крупную партию опасных для жизни электронных сигарет изъяли в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Правоохранители изъяли в Москве 150 тыс. опасных для жизни и здоровья электронных сигарет. Об этом в четверг, 14 июля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны шесть человек, трое из которых граждане иностранных государств. Они подозреваются в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенными группой лиц», — рассказала она.

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Злоумышленники, по предварительным данным, смогли организовать канал поставки крупных партий электронных устройств в столицу. В Следственном комитете РФ отметили, что 41-летний подозреваемый занимался этим бизнесом с сообщниками с 2007 года.

Устройства ввозили на территорию России через Восточную Азию под видом мелких бытовых приборов, а для их легализации пользовались поддельными сопроводительными документами и сертификатами качества. Электронные сигареты продавали через интернет-магазины и поставляли в торговые предприятия.

После исследования устройств оказалось, что количество никотина в них значительно превышает заявленное на упаковке, а это несет опасность для жизни и здоровья потребителей. В ходе предварительного следствия будут установлены все пострадавшие, включая несовершеннолетних.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

6 июля стало известно, что каждая седьмая электронная сигарета и каждая десятая жидкость для парения в 2021 году была произведена на территории РФ подпольно. Такой вывод сделал Союз производителей индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ). Директор СПИНИ Дмитрий Владимиров рассказал, что по причине отсутствия необходимого контроля черный рынок расширяется всё больше с каждым годом.

28 июня в НИУ ВШЭ сообщили, что за 2021 год практически 100% всех проданных на территории РФ электронных сигарет и 68% жидкостей для их заправки относились к нелегальной продукции.

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