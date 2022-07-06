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Каждая седьмая электронная сигарета на территории России сделана подпольно

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Фото: ТАСС/dpa/Frank May
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Каждая седьмая электронная сигарета и каждая десятая жидкость для парения в 2021 году была произведена на территории РФ подпольно. Такой вывод указан в исследовании Союза производителей индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ).

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«По оценкам отраслевого объединения, каждый седьмой вейп и каждая десятая банка жидкости для парения, продаваемые в России, произведены нелегально», — сказано в исследовании.

По данным СПИНИ, часть противозаконного оборота электронных сигарет и жидкостей для них находится на слишком высоком уровне.

«В России присутствует достаточно большое количество легальных игроков, которые безусловно страдают от нечестной конкуренции с производителями и импортерами нелегальной продукции. При этом они продаются под этикетками известных брендов», — сказал директор СПИНИ Дмитрий Владимиров.

Он считает, что дополнительной угрозе легальным игрокам рынка и потребителям способствует серый импорт.

«По сути, это легальная продукция, но ввезенная мимо таможни, продаваемая без уплаты налогов. Условия хранения также могут не соблюдаться, что также влияет на качество продукции», — приводится разъяснение Владимирова в исследовании.

Эксперт обратил внимание на то, что по причине отсутствия необходимого контроля черный рынок расширяется всё больше с каждым годом. По информации СПИНИ, объем нелегальных продаж в этом году может преодолеть отметку в 30 млрд рублей, а бюджет теряет свыше 5 млрд рублей каждый год.

28 июня в НИУ ВШЭ сообщили, что за 2021 год практически 100% всех проданных на территории РФ электронных сигарет и 68% жидкостей для их заправки относились к нелегальной продукции.

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