Право досрочной пенсии предложили дать всем спасателям

Право выхода на досрочную пенсию после 15 лет работы предлагают распространить на всех спасателей, а не только тех, кто трудится в МЧС. Как выяснили «Известия», в ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму группой депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

По их мнению, досрочный выход на отдых заслужили все, кто работает в аварийно-спасательных службах, а также в профессиональных аварийно-спасательных формированиях регионов и муниципалитетов.

В пояснительной записке к проекту закона, которая имеется в распоряжении «Известий», подчеркивается, что внесение изменений вызвано необходимостью сделать едиными стандарты и установить правовое равенство спасателей на территории РФ.

«Законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» установлено, что спасатели имеют право на льготное пенсионное обеспечение. Однако, согласно закону «О страховых пенсиях», право на досрочную пенсию предоставляется только лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС РФ», — уточняется в документе.

Как рассказали в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, регионы пытались сами разрешить ситуацию. В отдельных субъектах спасателям начисляют дополнительные выплаты к пенсии. Так, в Москве и Санкт-Петербурге они составляют около 12 тыс. рублей, в Свердловской области — 6565 рублей, в Вологодской — 5124 рубля, в Удмуртской Республике — 2030 рублей. Однако это решение не гарантирует равное правовое положение в вопросе предоставления прав на пенсионное обеспечение.

Инициативу о праве досрочной пенсии для всех спасателей поддерживают не во всех фракциях, однако эксперты считают предложенную меру справедливой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Режим МЧС: право досрочной пенсии хотят дать всем спасателям