В Москве мужчина расстрелял компанию людей в подъезде жилого дома

На востоке Москвы мужчина расстрелял компанию людей в подъезде жилого дома, о чем стало известно вечером 13 июля.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, инцидент произошел 13 июля примерно в 22:40 в подъезде одного из жилых домов на улице Большая Косинская.

Несколько человек находились в подъезде, когда к ним подошел мужчина и стал стрелять из травматического пистолета.

О произошедшем в полицию сообщили свидетели. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, но нападавший к тому моменту скрылся. Его личность устанавливается, прокомментировали в ведомстве.

Среди пострадавших четыре человека, медицинские работники оказали им первую помощь и госпитализировали.

Ранее, 13 июля, в Подмосковье мужчина угрожал ружьем мешающим спать соседям.

12 июля в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу в воздух с балкона квартиры. Правоохранительные органы задержали нарушителей, в их отношении составлены протоколы по статье о хулиганстве.

26 июня группа из 20 человек открыла огонь неподалеку от торгового центра «Европейский» на западе Москвы. Как выяснилось, компания неизвестных расположилась в салоне автомобиля Mercedes, чтобы отметить некое значимое событие. Они слушали музыку на полной громкости и периодически стреляли в воздух. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех нарушителей.