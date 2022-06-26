В Москве задержали 20 человек из-за стрельбы рядом с ТЦ «Европейский»

Группа из 20 человек открыла огонь неподалеку от торгового центра «Европейский» на западе Москвы. По данным «Известий», сотрудники правоохранительных органов задержали всех нарушителей.

В полицию обратилась жительница города с жалобой на шум и звуки выстрелов.

Как выяснилось, компания неизвестных расположилась в салоне автомобиля Mercedes, чтобы отметить некое значимое событие. Они слушали музыку на полной громкости и периодически стреляли в воздух.

До этого, 13 июня, свадебный кортеж из шести автомобилей устроил стрельбу во время поездки по Новой Москве. Участники торжества передвигались по Боровскому шоссе. В один момент, по словам источника «Известий», машины остановились, после чего находившиеся в них люди начали стрелять в воздух.

В числе задержанных машин был замечен автомобиль экс-солиста «Ласкового мая», продюсера Владимира Шурочкина. Владелец транспортного средства объяснил, что передал его на временное пользование и отношения к инциденту не имеет.

Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего. Позже один из участников кортежа опроверг данные о стрельбе.