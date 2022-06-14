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В Новой Москве свадебный кортеж из шести автомобилей устроил стрельбу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Свадебный кортеж из шести автомобилей устроил стрельбу во время поездки по Новой Москве. Об этом 13 июня рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел на Боровском шоссе. Участники торжества передвигались на иномарках Audi A6, Audi A8, Mercedes-Benz S-500, Land Rover Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i30. По словам источника, знакомого с ситуацией, машины остановились, после чего находившиеся в них люди начали стрелять в воздух.

Один из автомобилей, участвовавших в процессии, принадлежал бывшему солисту группы «Ласковый май» и продюсеру Владимиру Шурочкину, о чем артист рассказал «Известиям» в тот же день. Как объяснил собеседник, автомобиль Audi A8 он отдал на временное пользование и отношения к инциденту не имеет.

«Автомобиль, я так понимаю, мог там присутствовать. А кто был за рулем, я даже не знаю. Сейчас еду разбираться. Мне сказали, что мой автомобиль задержан», — рассказал Шурочкин.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Все автомобили участников инцидента были установлены и задержаны.

Похожий инцидент произошел в Москве 10 октября 2021 года. Тогда участники кортежа из шести автомобилей открыли стрельбу на Дмитровском шоссе. Нарушители были задержаны.

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