Трое мужчин устроили стрельбу с балкона квартиры в центре Москвы

В центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу с балкона квартиры. Об этом во вторник, 12 июля, заявил источник в правоохранительных органах ТАСС.

«Инцидент произошел в ночь на 11 июля в Красносельском тупике, дом 5. Трое мужчин, употребив алкоголь, открыли стрельбу из пистолета Grand Power T12-FM2 в воздух с балкона», — сказал он.

Источник отметил, что мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции. Отмечается, что один из них имеет разрешение на владение оружием, на данный момент оно направлено на экспертизу.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье о хулиганстве.

26 июня группа из 20 человек открыла огонь неподалеку от торгового центра «Европейский» на западе Москвы. Как выяснилось, компания неизвестных расположилась в салоне автомобиля Mercedes, чтобы отметить некое значимое событие. Они слушали музыку на полной громкости и периодически стреляли в воздух. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех нарушителей.