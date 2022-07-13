В Подмосковье мужчина угрожал ружьем мешающим спать соседям

Житель города Электросталь угрожал шумным соседям пневматическим ружьем.

Недовольный мужчина, вооруживший пневматическим ружьем, обещал разбить отдыхающим голову и убить. Заметившие переполох соседи вызвали наряд полиции, однако к моменту прибытия на место событий мужчина уже скрылся с места событий. Пострадавших в результате инцидента не было.

Ранее, 12 июля, в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу в воздух с балкона квартиры. Правоохранительные органы задержали нарушителей, в их отношении составлены протоколы по статье о хулиганстве.