Экс-сотрудник ЦРУ признан виновным в крупнейшей утечке секретных данных

Суд в Нью-Йорке признал бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте виновным в крупнейшей утечке секретной информации, получившей название Vault 7. Об этом сообщила организация WikiLeaks в своем Twitter-аккаунте 13 июля.

«Предполагаемый информатор WikiLeaks Джошуа Шульте признан виновным по всем пунктам обвинения», — говорится в публикации.

Как пишет New York Post, Шульте, которого дважды осудили за крупнейшую передачу секретных данных WikiLeaks, заявил присяжным, что, несмотря на вердикт, никто не знает, кто стоял за самой крупной утечкой информации в истории ЦРУ.

«Сначала они назвали меня виновным, потом опровергли это. Это была политическая охота на ведьм с самого первого дня», — заключил он.

В начале повторного слушания во вторник, 12 июля, Шульте заявил присяжным, что он не предатель США, а скорее талантливый и опытный инженер-программист, который был мотивирован пойти на государственную службу после терактов 11 сентября.

По его словам, информация, в утечке которой его обвиняют, хранилась в настолько небезопасном месте, что программисты, которые над ней работали, прозвали ее Диким-Диким Западом — непредсказумо и внезапно опасной последствиями хранения и использования зоной.

По версии следствия, в 2017 году Шульте передал WikiLeaks данные о программных средствах, используемых для осуществления хакерских атак и электронной слежки. В том же году портал WikiLeaks опубликовал ряд конфиденциальных документов ЦРУ, из которых следовало, что ведомство отслеживает интернет-активность пользователей, похищает личные данные, перехватывает СМС-сообщения с телефонов на платформе Android.

17 июня стало известно, что глава британского МВД Прити Пател приняла решение выдать США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Тогда же адвокат Мария Ярмуш допустила, что решение МВД Великобритании может привести к изменению приговора до смертной казни.

В настоящее время 51-летний австралиец находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В мае 2018 года экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для КНР‍.