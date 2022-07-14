В Брянске спустя 28 лет началась реконструкция международного аэропорта

В Брянске спустя 28 лет началась масштабная реконструкция международного аэропорта, на которую выделено 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале 13 июля.

В настоящее время аэропорт не работает из-за ограничения полетов в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, отметил глава региона.

В рамках проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов, появится новое радиотехническое и светосигнальное оборудование.

«Рядом с площадкой уже запущен мобильный завод, который позволяет производить примерно 180 т высококачественной асфальтобетонной смеси в час, а за рабочую смену может дать 1,5 тыс. т», — добавил он.

Планируемая дата окончания работ — конец 2023 года. Следующим этапом планируется строительство современного аэровокзала.

Кроме того, в период с 2022 по 2023 год Министерство транспорта Российской Федерации выделит 1 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры аэропорта Южный в Орле.

26 января стало известно, что в строительство аэропорта в Ижевске запланировано вложить порядка 4 млрд рублей.

1 сентября 2021 года в Хабаровске прошла церемония закладки памятной капсулы, ознаменовавшей начало строительства нового международного терминала действующего аэропорта.