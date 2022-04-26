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Минтранс выделит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Орле

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В период с 2022 по 2023 год Министерство транспорта Российской Федерации выделит 1 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры аэропорта «Южный» в Орле. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили на сайте «ИнфоОрел».

Так, первая часть финансирования ожидается уже в 2022 году — 400 млн рублей. Остальные 600 млн рублей направят в 2023-м. Их решили перенаправить с реконструкции новосибирского аэропорта «Толмачево». Здание, расположенное в 6 км от центра Орла, не работает более 10 лет.

«Для возобновления работы «Южного» нужны капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, модернизация рулежной дорожки и перрона, обновление аэровокзала. <…> Увы, в заметке ничего не говорится про близость жилой застройки — а именно 909-го квартала. Именно этот фактор неоднократно назывался краеугольным камнем, когда речь заходила про восстановление работы орловского аэропорта», — говорится в публикации, с указанием на то, что местные власти в случае чего предлагали обращать больше внимания именно на жилые постройки.

В конце 1990-х аэропорт стал базовым для авиакомпании «Трансаэро», однако после ее перехода в Санкт-Петербург авиагавань начала приходить в упадок, пока не была исключена из госреестра гражданских аэродромов РФ в 2010 году. С тех пор происходили попытки передать объект, однако практически никто этим заинтересован не был.

26 января стало известно, что на строительство аэропорта в Ижевске запланировано вложить порядка 4 млрд рублей.

1 сентября 2021 года в Хабаровске прошла церемония закладки памятной капсулы, ознаменовавшей начало строительства нового международного терминала действующего аэропорта.

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