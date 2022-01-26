Порядка 4 млрд рублей вложат в строительство аэропорта в Ижевске

В строительство аэровокзала в Ижевске планируется вложить порядка 4 млрд рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте главы и правительства Удмуртии.

Глава республиканского правительства Ярослав Семенов подписал распоряжение о намерениях по реализации инвестиционного проекта. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2029 года.

В соответствии с документом прогнозируется объем инвестиций в размере 4 млрд 347 млн рублей. В этом году на проект выделят более 3 млрд рублей, в 2023 году — более 1 млрд рублей. Уже в 2024 году может быть создано 535 рабочих мест, в 2029 году — еще 69, пишет ИА «Сусанин».

В октябре 2021 года правительство России одобрило Удмуртии и еще семи регионам инфраструктурные кредиты. Решение было принято на президиуме правительственной комиссии по региональному развитию.

Республика получит 0,8 млрд рублей на строительство нового аэропорта в Ижевске с международным терминалом. Это поможет увеличить туристический поток в регион.