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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Орловской области

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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в среду, 13 июля, в Орловской области. В результате происшествия пострадали девять человек. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Инцидент произошел ранее в этот день около 7:00 на автодороге Орел – Тамбов. Водитель автобуса ехал в сторону города Ливны, в районе 109-го км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Травмы получили восемь пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, и сам водитель.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

8 июля в Волгоградской области 35-летний водитель мотоцикла «Ява» наехал на столб. Мужчина и его 32-летняя пассажирка скончались на месте.

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