Животных Мурманского океанариума в сентябре отправят в Москву

Животных Мурманского океанариума отправят в Москву в сентябре. Об этом в среду, 13 июля, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на океанариум.

Как отмечается в материале, дата сдвинулась на полтора месяца. Ранее животных планировали перевезти в Москву в июле.

По словам сотрудников океанариума, сейчас температурный режим Московского зоопарка не подходит животным. Вода там прогревается даже при использовании специального охлаждания до 20–25 градусов. Это не подходит для возрастных животных.

4 июля сообщалось, что на пруду в поселке Мулловка Ульяновской области спасли лебедя. О птице с поврежденным крылом в минприроды региона обратились местные жители. Решается вопрос о передаче лебедя в зоопарк.