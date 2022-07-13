Стали известны характеристики российского электромобиля «Кама-2»

Шасси будущего электромобиля российского проекта «Кама-2» спроектировано под электромотор мощностью от 70 до 130 кВт. Расчетный пробег составит от 300 до 500 км. Будущий электрокар будет переднеприводным, сообщил 13 июля Telegram-канал «Русский автомобиль».

По инсайдерской информации ресурса, электромобиль, возможно, будет создаваться с привлечением сил «КамАЗа». Планируется машина с передним расположением электромотора.

Тяговая батарея будет расположена в основании кузова. Емкость батареи в источнике, с которым ознакомился «Русский автомобиль», составляет 70 кВт·ч.

По сведениям источника Telegram-канала, знакомого с проектом, создатели электромобиля «Кама-2» пока не имеют четко сформулированной концепции по будущему электромобилю.

«Мечутся из стороны в сторону», — приводит его слова «Русский автомобиль». Тем более сейчас невозможно предположить, какие конкретно узлы и агрегаты будут применяться и много ли среди них окажется из Китая, — резюмировал ресурс.

Пока известно одно: проект «Кама-2» не имеет ничего общего с шоу-каром «Кама-1», который спроектировали в 2020 году в центре компьютерного инжиниринга, который входит в Санкт-Петербургский политехнический университет.

29 июня «Известия» сообщили, что российский грузовик Kangaroo Electro J2-P прошел российскую сертификацию. Его производство налажено и локализовано в России. Сам электромобиль разработан в Китае.